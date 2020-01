Kurucam daudzpusīgs sniegums Ērvinga atgriešanās spēlē

Kurucs Bruklinas vienībā laukumā pavadīja 23 minūtes un 29 sekundes, kuru laikā viņš iemeta trīs punktus, grozā raidīdams vienu no diviem divpunktu metieniem, kā arī vienu no diviem "sodiņiem".

Latviešu basketbolists Dāvis Bertāns svētdien guva 18 punktus NBA spēlē, neglābdams savu un Anžeja Pasečņika pārstāvēto Vašingtonas "Wizards" komandu no zaudējuma.

Bertāns šajā duelī laukumā pavadīja 25 minūtes un 40 sekundes, kuru laikā realizēja vienu no četriem divpunktu metieniem, četrus no septiņiem "trejačiem" un četrus no pieciem soda metieniem.