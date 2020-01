Pieci izplatīti mīti par nagiem, kas ir pilnīgas blēņas

Eksperti apgalvo, ka vienīgie iemesli, kādēļ mani meistars varētu ieteikt "atpūtināt" nagus ir speciālista kļūda vai vajadzība ataudzēt nagu. Citu iemeslu nemaz nevar būt, jo nags ir veidots no ragveida vielas, kas nevar elpot vai palikt biezāks no kādu preparātu lietošanas.

Diezgan izplatīts ir pieņēmums, ka mazās ādas plēksnītes, kas savieno nagu ar pirksta ādu, nogriešana ir kaitīga veselībai. Šo maldu atbalstītāji uzskata, ka šis ādas gabals ir nepieciešams, lai pasargātu ķermeni no baktērijām. Lai arī šajā apgalvojumā ir daļa patiesības, kvalitatīvs manikīra meistars nekad neatdalīs kutikulu tā, ka rodas atvērta brūce - nagu ar pirkstu joprojām savienos audu slānis, ja vien pirksts nebūs iepriekš savainots.

Ja meistars saka ko tādu, ir vērts nodot asins analīzes, lai pierādītu, ka starp šīm lietām neeksistē sakarības. Pārsvarā šo defektu rada pārlieka nagu vīlēšana, īpaši naga veidošanās zonā. Ja aparāta manikīra laikā jūtamas dedzinošas izjūtas vai arī nags sāp, kad tam uzspiež, ir vērts mainīt meistaru - pavisam iespējams, ka nags ir traumēts no pārliekas veco slāņu noņemšanas.

Lai arī nagi sastāv no kreatīna, kas sastāv no īpaša proteīna paveida, zinātniski nav atklāta saikne starp olbaltumvielu lietošanu un nagu izturību. Naga biezumu nosaka katra cilvēka ģenētiskie faktori un vienīgais, kā to var padarīt biezāku, ir ar papildus slāņu uzklāšanu un pareizu kopšanu - nedrīkst nēsāt pārlieku garus nagus (ne garākus kā pusotrs nags), neaizrauties ar smagiem dekoriem u.t.t