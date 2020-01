Foto ⟩ Filipīnu galvaspilsētu paralizē vulkāna aktivitāte

Tāla vulkāns, kas atrodas ezera vidū 70 kilometrus uz dienvidiem no Manilas centra un ir viens no mazākajiem aktīvajiem vulkāniem pasaulē, otro dienu pēc kārtas turpina gaisā izsviest pelnus, un vulkāna aktivitātes dēļ no tuvīnās apkārtnes evakuēti tūkstošiem cilvēku.