Filmā attēlotais varonis Ārons Ralstons patiešām bija alpīnists no Kolorādo štata, ar kuru negadījums notika 2003. gadā. Portāla "The Guardian" žurnālists Ralstonu uzaicināja uz sarunu, lai noskaidrotu detaļas par piedzīvoto un uzzinātu, kādas sajūtas viņu pārņem pēc filmas noskatīšanās.

Ūdeni viņš izšķērdēja, mēģinot sašķelt aptuveni 400 kilogramus smago akmeni un pēc vairākām dienām Āronam sākās delīrijs - lai glābtu dzīvību, viņam nācās nogriezt saspiesto roku ar mazu nazīti no sava lētā instrumentu komplekta.

"Mana roka bija gandrīz pārvērtusies par želeju. Kad nazis caurdūra ādu, dzirdēju, kā izplūst gāzes, kas rodas no ķermeņa sadalīšanās - smaka bija briesmīga. Man izdevās ar nazi sašķelt ādu un gaļu, taču tad atdūros pret kaulu, ko nevarēju ar nazi pārzāģēt. Tajā brīdī kļuvu vājprātīgi nikns. Visas dienas, ko pavadīju gūstā, centos saglabāt mieru un rīkoties disciplinēti, taču tobrīd sāku ārdīties un mēģināt roku izvilkt no slazda. Uz brīdi tā saliecās un es pēkšņi sapratu - jā, es varu izmantot akmeni un savu svaru, lai roku salauztu," stāsta Ārons.

Tieši emocijas un adrenalīns, ne loģika, Ralstonam ļāva no visa spēka mesties pret akmeni un salauzt ekstremitāti, lai atbrīvotos no gūsta.

Filmā Ralstons attēlots kā hiperaktīvs, pārāk pašpārliecināts vientuļnieks, kurš uzskata, ka viņš ir neapturams, klejojot pa Zilā Džona kanjonu. Viņš pārgalvīgi izrādās ceļā sastaptām meitenēm un fotografējas, kad nokrīt no velosipēda - Ārona draugi teikuši, ka tieši tādu viņi viņu pazīst.

2003. gada maijā Ārons sāka pārgājienu Jūtā, pārvietojoties pa šaurajām kanjonu ejām gan lecot, gan rāpjoties, gan izmantojot virves, gan ne. Viņš bija nonācis līdz kanjona augšpusei un, klausoties austiņās savu mīļāko mūzikas grupu, plānoja, kā veikt lēcienu no trīs metru augstuma aptuveni metru platā aizā. Kad viņš uzkāpa uz akmens, lai veiktu lēcienu, tas pēkšņi izkustējās.

"Redzēju sevi turpat, starp klintīm, spēlējoties ar puiku. Man nebija labās rokas. Es viņu pacēlu un viņš uz mani skatījās ar jautājošu skatienu, it kā teiktu - tēti, mēs tagad varam paspēlēties?

Zināju, ka tas ir mans dēls un zināju arī to, ka es reiz piedzīvošu tādu brīdi.

Nākamajā rītā Ārons nolēma veikt savas rokas amputāciju: "Pēc visām klintī pavadītajām dienām pats process nebija šausminošs, samierinājos ar to. Kaulu lūšanas skaņa man bija eiforiska. Prātā jau biju no rokas atvadījies - zināju, ka tas ir atkritums, tas mani nogalinās, man jātiek no tā vaļā. Roka vairs nebija mana roka, bet gan "tas". Kad paņēmu nazi, biju mierīgs un nosvērts. Tas bija sāpīgi, bet adrenalīns un eiforija nomāca sāpes."