Valdība atbalsta 50 000 eiro piešķiršanu Austrālijā cietušo atbalstam

"Meža ugunsgrēku rezultātā ir iznīcinātas vairāk nekā 1500 mājas un ēkas, kā arī vairāki simti - bojātas. Ugunsgrēku rezultātā ir izdeguši vairāk nekā 5 miljoni hektāru un bojā gājuši vairāk nekā 480 miljoni dzīvnieku, tajā skaitā no apdraudētajām sugām. Zaudējumi pilnībā vēl nav apsekoti, jo turpinās mežu ugunsgrēku izplatīšanās," norādīts rīkojuma projektā.

Patlaban Austrālijā turpinās lielākais karstuma vilnis pēdējos gados, galvaspilsētā Kanberā sasniedzot plus 44 grādus pēc Celsija skalas, kas ir augstākais temperatūras mērījums pēdējo 80 gadu laikā. Savukārt Sidnejā, kuras tuvumā plosās daļa no ugunsgrēkiem, sasniedza plus 48,9 grādus, kas ir jauns karstuma rekords šajā apgabalā. Augstā temperatūra un stiprās vēja brāzmas turpina izplatīt ugunsgrēka liesmas, apgrūtinot jau tā sarežģītos dzēšanas un glābšanas darbus.