Lai segtu parādus, izsolīs valsts nozīmes arhitektūras pieminekļu sarakstā iekļautu muižu

Jākabsons muižu iegādājās 2007. gadā un laika gaitā atjaunoja ēkas, kā arī papildus viesnīcas darbībai sāka ražot produktus no pašu laukos izaudzētā - plūškokiem, āboliem, gurķiem.

17. gadsimtā stādītie plūškoki muižas teritorijā tika izkopti, iestādīti jauni, un ražotnē no plūškoku ziediem un ogām top sulas, sīrupi un vīns. Restaurētajās vāgūža jeb staļļa telpās ierīkots zvanu muzejs, tajā izvietota Jākobsona zvanu kolekcija, kas esot lielākā Baltijā.

Kā liecina zvērināto tiesu izpildītāju interneta vietnē atrodamā informācija, "JVB" piederošais nekustamais īpašums sastāv no trim zemes vienībām vairāk nekā 30 hektāru platībā, trīs dzīvojamajām ēkām un astoņām palīgēkām. Nekustamajam īpašumam ir vairāki apgrūtinājumi, un uz to nostiprināta hipotēka par labu AS "Citadele banka" par 375 000 eiro un par labu valstij - par 5434,77 eiro.