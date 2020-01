Dzimšanas diena no elles. Rīgā 66. jubileja pārvēršas par asinspirti

Ziemeļu iecirkņa policisti devušies uz vienu no Sarkandaugavas namiem - tikko bija saņemta ziņa par to, ka vienā no dzīvokļiem atrodas vīrieša līķis ar vairākām durtām brūcēm. Par lielu pārsteigumu pašiem policistiem, zvanītājs tobrīd pat necentās slēpt to, ka pats ir slepkava.