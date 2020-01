RSU studentu komanda ar inovatīvu implantu cer novērst insultu

Gediņa skaidroja, ka, pēc Pasaules Veselības organizācijas datiem, katra piektā nāves gadījuma iemesls Latvijā ir insults un, kā pētījumā "The Burden of Stroke in Europe" norāda Eiropas Insulta alianse - gadā šīs slimības ārstniecība Latvijas ekonomikai izmaksā vairāk nekā 21 miljonu eiro.