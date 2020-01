Makgregors nosauc summu, ko saņems par gaidāmo cīņu.

Tiesa, ārzemju mediju vidū valda skepse par to, vai īru cīkstoņa peļņa no gaidāmās cīņas varētu būt tik liela, jo neatņemama daļa no Makgregora imidža ir fakts, ka viņš spēj nopelnīt vairāk nekā citi, līdz ar to nevar izslēgt iespēju, ka pats cīkstonis šādu summu piedāvā, lai saglabātu savu tēlu.