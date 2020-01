TV ekrānos drīz nonāks Intara Rešetina režisēts seriāls ar iemīļotiem aktieriem

Abi seriāli ir balstīti citviet pasaulē novērtētos scenārijos, tos pielāgojot mūsdienu Latvijas aktualitātēm – “Terapeite bez grāda” oriģinālo versiju izstrādājusi pasaulslavenā seriāla “Draugi” ekscentriskākā aktrise Lisa Kudrova, savukārt “Atriebējas” ir adaptācija vienam no Igaunijas populārākajiem seriāliem “Kättemaksukontor”, kas piedzīvojis jau 260 sērijas.

“Latvijas skatītājiem vēlamies atnest arvien jaunas sajūtas, jaunus seriālu formātus un jaunus varoņus, kam just līdzi un ar ko kopā doties piedzīvojumos. “Terapeite bez grāda” un “Atriebējas” būs stāsti par spēcīgām sievietēm ar spēcīgiem raksturiem un, protams, individuālām īpatnībām, kas liks just līdzi un izklaidēs skatītājus, turklāt šos stāstus līdz skatītājiem aiznesīs talantīgas komandas. Abi jaunie seriāli izcili papildinās 2020. gada īpaši enerģisko startu, kas sākās 1. janvārī ar jau atzinīgi novērtēto dokumentālās satīras seriālu “Lielie Muļķi”. Pavisam drīz klajā nāks arī jaunā sezona šovam “8 naži un gardēdis” un drīzumā ceļojumu raidījumu cienītājus priecēs Kristīnes un Kaspara Virsnīšu ģimenes piedzīvojumi Āfrikā un dēkaiņa Raimonda Dombrovska ekspedīcija pa Kanādas krācēm. Latvijas skatītāji ļoti novērtē pašmāju seriālus un raidījumus, tādēļ jauna vietējā satura piedāvājums ir viena no Tet izklaides virziena prioritātēm un jaunumu mums būs daudz,” atklāj Tet izklaides pakalpojumu daļas direktore Inga Alika-Stroda.