Detektīvs uzskata, ka no 1970. gadiem līdz Lindala nāvei 1981. gadā viņš varētu būt nolaupījis, izvarojis un nonāvējis vēl daudzas citas sievietes un meitenes dažādās ASV provincēs.

Tikpat satraucoši ir pierādījumi tam, ka sievietes, kuras ir aizbēgušas no Brūsa Lindala - gan veiksmes, gan pašu rīcības dēļ -, iespējams, ir gandrīz izbēgušas no nāves.

Loudons pastāstīja par atgadījumu, kad policisti apstādināja Lindala automašīnu un tur atrada bezsamaņā guļošu sievieti, kura asiņojusi no dziļas brūces galvā.

Debras Koljanderes lieta liek domāt par vēl vienas sievietes slepkavību. Koljandere ziņoja, ka Lindals nolaupīja viņu no piepilsētas iepirkšanās centra, aizveda viņu uz savu dzīvokli un izvaroja, pirms sieviete aizbēga.

Tikai mēģinot izsekot Lindala soļiem Maureras izmeklēšanā, detektīvi ziņojumā atrada, ka kāda sieviete policijai bija teikusi, ka nezināms uzbrucējs mēģinājis viņu nolaupīt no tā paša tirdzniecības centra tajā pašā dienā, kad Koljandere pazuda.

Tāpat bija stāsti no sievietēm, kuras tikušās ar Lindalu. Dažas stāstījušas, ka viņš ir mēdzis pasniegt nazi un licis tēlot, ka viņas uzbrūk, lai Lindals varētu sievietēm demonstrēt pašaizsardzības paņēmienus. Loudons pauda aizdomas, ka šīs cīņas bija daļa no sieviešu nogalināšanas treniņa, izliekoties, ka viņš vienkārši aizstāvējās.

Kad Lindals dzīvoja Lisles apgabalā netālu no Čikāgas - tur mēdza pazust sievietes. Laikā, kad Lindals pārcēlās uz Auroras apgabalu, sievietes pārstāja pazust no Lisles apgabala un sāka pazust netālu no viņa jaunajām mājām.