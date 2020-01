"Kaimiņa kungs ir aktieris, kuram vienmēr ir rakstīts scenārijs." Ģirģens asi izsakās par Kaimiņu un Strīķi kā viņa "mammu"

Pēdējās nedēļās arvien biežāk tiek runāts par "KPV LV" nākotni – no Saeimas frakcijas izslēgti deputāti Artuss Kaimiņš un Aldis Blumbergs, tāpat izskan viedokļi par politiskā spēka tēla maiņu. Februārī partijai gaidāms kongress, un, komentējot pēdējā laika notikumus, Ģirģens veltīja asus vārdus no frakcijas izslēgtajiem deputātiem.

Tāpēc es viņam novēlēšu laimi, ir tikai viena problēma: Kaimiņa kungs ir aktieris, kuram vienmēr ir rakstīts scenārijs, un scenārijus rakstīja Gobzema kungs. Tā kā viņam šobrīd vairs nebija, kas raksta scenāriju, līdz ar to viņš pats ir aizgājis," stāstīja Ģirģens.

Saistībā ar deputāta un Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Blumberga izslēgšanu no frakcijas Ģirģens sacīja: "Problēma ir tāda, ka viņš faktiski nenāca uz darbu, nestrādāja, un tāpēc viņš aizgāja gan no Iekšlietu ministrijas, gan aizgāja prom no "KPV LV"."