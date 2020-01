Gulbis pārspēj rangā divreiz augstāk esošu pretinieku un iekļūst "Grand Slam" pamatturnīrā

Otrais sets jau diezgan uzskatāmi pagāja Gulbja zīmē, sportistam jau pie pirmās iespējas laužot pretinieka servi. To pašu viņš ar trešo mēģinājumu izdarīja trešajā geimā, bet turpinājumā rupjas kļūdas nepieļāva un svinēja uzvaru mačā ar 7-6 (7:2), 6-2.

Gulbis savā sezonas ceturtajā mačā ar 6-3, 6-3 apspēlēja amerikāni Maksimu Kresiju (ATP 189.), bet nākamajā duelī ar 6-3, 1-6, 6-2 uzvarēja Federiko Koreu no Argentīnas (ATP 118.), kurš bija izlikts ar 15.numuru.

No kvalifikācijas turnīra pamatsacensībās iekļūs 16 tenisisti. Gulbim Austrālijas atklātais čempionāts nav bijis veiksmīgs, jo ne reizi karjerā viņam nav izdevies tikt tālāk par otro kārtu. Iepriekšējās trīs dalības reizēs viņš apstājās jau pirmajā kārtā.

Sezonu Gulbis uzsāka ar divu kārtu pārvarēšanu Francijas Klusā okeāna teritorijā Jaunkaledonijā, piedzīvojot zaudējumu Numeas "Challenger" turnīra trešajā kārtā jeb astotdaļfinālā. Gulbis ar 1:6, 6:3, 7:6 (7:5) uzvarēja Maksimiljanu Martereru no Vācijas un ar 6-4, 6-4 - Mohamedu Safvatu no Ēģiptes, taču ar 2-6, 2-6 atzina Tristana Lamezina no Francijas pārākumu. Gulbis šo sezonu iesāka 226.vietā, bet pirmdien pēc atjaunotā ranga piedzīvojis 32 vietu kritumu.