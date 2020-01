ZZS pretlikumīgās finansēšanas lietā figurē arī Jūlija Krūmiņa saruna ar eksprezidentu Bērziņu

Prokuratūrā ir atšķirīgi viedokļi, vai par nelikumīgā finansējuma pieņemšanu būtu sodāmas arī kādas personas no ZZS. Politiskā apvienība pērn nomaksājusi visu pretlikumīgi pieņemto naudu.

Mežecki, kurš pēdējās Saeimas vēlēšanās neveiksmīgi kandidēja no Saskaņas, Truksnis pirms Ziemassvētkiem pieņēmis par savu padomnieku valstiskos jautājumos ar turpat 2 tūkstošs eiro lielu algu.

Šīs lietas laikā KNAB pie Trukšņa atrada šļirces ar kokaīna paliekām. Lai gan Truksnis sākumā liedzās, ka policija par to viņu administratīvi sodīja, pēc tam viņš sodu samaksāja. Atklājās, ka Jūrmalas mērs tolaik arī iegādājies savam ienākumu līmenim neatbilstošu pasakaini dārgu paklāju. Viņš par to samaksāja 15 tūkstošus un aizmirsa norādīt deklarācijā. Un par to VID sodīja atkal jau ar 100 eiro sodu.