Tā Krievijas slavenības aizvadīja Lielās ūdens iesvētīšanas dienu

Sestdien, 19. janvārī, visā pasaulē pareizticīgie atzīmē Epifānijas svētkus, un visspilgtākā šo godu tradīcija ir iegremdēšanās ledainā ūdenī, gūstot svētību, attīrot miesu un garu. Apskati, kā šo dienu aizvadīja Krievijas šovbiznesa zvaigznes!
С Крещением православные! Именно сегодня я хочу познакомить вас с Алиной @nazarovaa.lina Этой красавице 20 лет и она уже два года работает в палате милосердия с самыми сложными детками, которые не двигаются и очень слабы. Вот они- герои нашего времени! Я не смогла сдержать слез, когда увидела её. Слез радости и гордости! Я всегда приношу цветы героиням, трудящимся в этих палатах и всегда кланяюсь им со словами благодарности. #мывсеразные #но #мывсевместе Не жалейте лайков и добрых слов!
Дорогие мои! Поздравляю всех с Крещением Господним!❤️ Хочу поделиться продолжением моей колоночки @teleprogramma_pro!💕 В Сен-Барте очень красивые дикие пляжи с белоснежным песком. Это место также славится роскошными ресторанами, магазинами от известных модельеров, причалами для яхт. Мне кажется, это одно из самых чудесных мест, которые мне удалось посетить – начало 2020 года прошло как надо. Сен-Барт считается самым светским островом, я думаю, об этом слышали все. Добираться сюда совсем не просто, поэтому многих останавливает сама дорога. Но, учитывая гостей Сен-Барта, думаю, сюда прилетают на своих самолетах, кораблях и вертолетах. Кстати, в Сен-Барте про лодки и яхты всегда говорят именно «корабли». Без приглашения пройти на закрытую вечеринку здесь невозможно, везде «свои» люди, но я уверена, что попасть на Сен-Барт обязательно хотя бы раз в жизни надо. Почему один раз? Потому что в мире очень много удивительных мест, куда я еще хочу обязательно попасть в этом году. Сен-Барт – самый настоящий люксовый отдых и приезжать сюда надо только с круглой суммой на карточке, иначе здесь просто нечего делать, ведь цены действительно высокие на все. ❓Интересная колонка? Какое фото вам больше всего понравилось? 1,2,3,4,5? Пишите в комментариях, активным поставлю по 🔟 лайков! ____________ My new interview for @teleprogramma_pro!🤩 #luxury #amazingplace #travelluxury #аннакалашникова #путешествие #сенбарт #сенбартелеми #карибы #густавия #saintbarthelemy
Мои дорогие, сердечно поздравляю вас с Праздником Богоявления ! 🕊Пусть Крещенская вода смоет все плохое и унесёт прочь все болезни❤️. Для вас мудрые мысли святых. «Не забывай никогда, даже в самые темные дни твоей жизни, благодарить Бога за все, Он ждет этого и пошлет тебе новые блага и дары. Человек с благодарным сердцем никогда ни в чем не нуждается". Старец Николай (Гурьянов)#разговорподушам