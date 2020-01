Gulbis "Australian Open" ievadā pārspēj ranga 20. raketi

Ceturto setu ar uzvarētu savas serves geimu uzsāka kanādietis. Savas serves priekšrocības tika apliecinātas līdz piektajam geimam, kurā Gulbis piespieda pretinieku kļūdīties sitienos no neērtās puses, bet pēc kanādieša dubultkļūdas panāca trīs breikbumbas, realizējot otro no tām ar vēl vienu Ožjē-Aljasima kļūdu, sitot no neērtās puses.