Māris Liopa: Sabrucis mežs ir kā grausts koptā pilsētā

Latvijas mežus pārprastu mērķu vārdā nomainīt ar lazdājiem un ievainēm nebūtu prātīgi nedz mežsaimniekam, nedz lauku novada iedzīvotājam, nedz no tālienes vai tuvienes ieradušamies atpūtniekam. Mežsaimniecības tradīcijas Latvijā ir veidojušās soli pa solim, gadu pa gadam, jo savulaik mežs nebija vietējā saimnieka, bet muižnieka īpašums.

Šogad 4. maijā apritēs tieši 30 gadi, kopš daudzi dārzā, uz ielas, parkā, mājā vai mežā klausījās Latvijas Radio un skaitīja. Trīsdesmit gados ir noticis daudz un viens no galvenajiem notikumiem – atkal sākam saimniekot savā zemē, reiz zaudētā dzimtas īpašumā. Mācāmies saimniekot paši sev, nevis mistiskai ilūzijai par ideālu sabiedrību, ko pirms gadiem 50 piesauca vietā un nevietā.

Gadījies, ka 30 gadus vēlāk ir apmests slaids loks, un vietējam zemes un meža īpašniekam no dažādām pusēm, dažādu interešu ietekmē tuvojas briesmas. Un, kā tas parasti gadās, briesmas ir vietēja rakstura. No tālienes nav ieradies sūtnis dūkanā zirgā ar vēsti no valdnieka… Nebūt, nē! Meža īpašniekam un saimniekam vietējā valodā tiek norādīts, ka “kaut kur tālu, kāds, kas mežu redz pa vilciena logu vai ekrānā, vai fotoalbumā, ir secinājis, ka visam jānotiek citādi.” Šis “kāds” varbūt dzīvo valstī ar 11%, varbūt – 19% meža, vai par mežu uzskata blīvu krūmāju. Vai “kāds” saprot Latvijas meža īpašnieku? Nebūt, nē! Un nemēģina!