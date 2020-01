Dienasgrāmata ⟩ Tuksneša oāzes Mauritānijā un māju sajūta Marokā. Virsnīši Āfrikā

Mēs vēl ilgi pēc šīs tikšanās domājam un sarunājamies par to - kāpēc meitenei no Šveices, no ļoti turīgas ģimenes, ir šāda dzīvesvietas izvēle, ja tu vari dzīvot pasaulē jebkur, kāpēc tu izvēlies dzīvot Mauritānijā?