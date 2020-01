Vējonis: Pieredze politikā būs mana priekšrocība

Tāpat viens no pirmajiem jautājumiem būs basketbola halles Rīgā projekts.

Viņš pieļāva iespēju, ka priekšvēlēšanu kampaņa neesot bijusi godīga, taču vairījās nosaukt konkrētus faktus, kas to apstiprinātu.

"Viesojoties reģionos un tiekoties ar pašvaldību pārstāvjiem, nācās dzirdēt, ka kāds no vadības norādījis, kā balsot. Tādas runas bija. Cik patiesas vai nepatiesas, man to ir grūti pārbaudīt. Nevēlos izplatīt baumas, bet neizslēdzu iespēju, ka bija kādas darbības. No manas puses gan nekā tāda nebija," teica Vējonis.