Foto ⟩ Sudānas zooloģiskā parka novārgušās lauvas piesaistījušas pasaules uzmanību

Kāds Sudānas iedzīvotājs dalījās ar fotogrāfijām ar novārgušajām lauvām no zooloģiskā parka, kas atrodas Sudānas galvaspilsētā. Viņš arī izveidojis ziedojumu vākšanas kampaņu, lai izglābtu slimās un badā mītošās Āfrikas lauvas. Viens no dzīvniekiem pirmdien, 20. janvārī, nomira, vēsta "The NewYork Post".