Rinkēvičs: Ja gribam būt uztverti kā nobriedusi valsts, nevaram uzvesties kā pusaudži

"Vēlos pēc iespējas ātrāk pieredzēt dienu, kad Latvija ES budžetā vairāk iemaksās, nekā saņems, taču tagad mūsu uzdevums ir panākt labvēlīgus nosacījumus daudzgadu budžetā, ko ietekmēs breksits. Ir skaidrs, ka Latvija saņems vairāk nekā iemaksās. ES budžeta struktūru izmaiņu procesā jāmainās arī Latvijas uztverei par līdzekļu piesaisti. Latvijai jāattīsta spējas piesaistīt līdzekļus arī no citām ES budžeta programmām," teica Rinkēvičs.

Rinkēvičs atgādināja, ka tieši pirms gada sacīja, ka cīņa ar ekonomiskajiem noziegumiem ir vispārpieņemta norma un, ja kāda valsts to nepieņem, citas valstis no tā norobežojas. Viņaprāt, pagājušajā gadā Latvija ļoti daudz paveikusi noziedzīgu līdzekļu apkarošanas jomā. "Tas bija darbības gads," teica ministrs, uzsverot, ka arī "Moneywal" novērtējumā līdzšinējais darbs ir vērtēts ar plus zīmi.