Foto ⟩ Pašmāju slavenības pulcējas "X Faktora" dalībnieka Aivo Oska video prezentācijā

Prezentācijas pasākumā akustiski muzikālos priekšnesumus sniedza dziedātājs Denijs Grieze, Signija Taraņenko no grupas “Carnelian”, mūziķis Edgars Kreilis un dziedātāja Sabīne Berezina, kuriem pavadījumu spēlēja ģitārists Kristens Kupčs, bet kahonu Mārcis Briška. Vēlāk uzstājās arī Oskis, izpildot dziesmas “Somebody’s Got My Lover” un “Dive Deep”, bet pēc tam uz lielā ekrāna pirmo reizi tika demonstrēts jaunais videoklips.