VIDEO ⟩ Policija Rīgā glābj sabiedriskajā transportā nomaldījušos sešgadnieku

Rīgas pašvaldības policija vēlas atgādināt divas vispārzināmas lietas. Pirmā no tām - savas atvases, kā arī tuviniekus - sirmgalvjus, kuriem ir demences pazīmes, piedeklarēt adresēs, kurās viņi faktiski dzīvo. Situācijās, kad bērns vai sirmgalvis nav spējīgs atcerēties būtisku informāciju par sevi, likumsargi caur datubāzēm vismaz var atrast viņu dzīvesvietu adreses un nomaldījušos personu nogādāt mājās. Savukārt otrā no tām ir arī normatīvajos aktos noteiktais minimālais vecums, no kura bērns var patstāvīgi uzturēties sabiedriskā vietā, tai skaitā brīvi pārvietoties ar sabiedrisko transportu, t.i., no septiņu gadu vecuma.