Noskaidrots iespējamais Ķīnas koronavīrusa izcelsmes avots

Pētnieki izanalizējuši jaunā vīrusa (2019-nCoV) gēnu sekvenci un salīdzinājuši to ar vēl 200 citu koronavīrusu no visas pasaules gēnu sekvencēm.

Koronavīrusi ir liela vīrusu ģimene - daži no tiem inficē cilvēkus, bet citi dzīvniekus, to skaitā kamieļus, kaķus un sikspārņus. Retos gadījumos koronovīruss dzīvniekos var evolucionēt un inficēt arī cilvēkus, un izplatīties to vidū. Tieši tas notika ar SARS un MERS vīrusu un izskatās, ka notiek arī tagad.