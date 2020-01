Rīgas "Dinamo" cieš jau sesto zaudējumu pēc kārtas

"Admiral" komanda vairākumu izmantot neprata, bet uz tā rēķina bija izdevies iegūt pārsvaru, kas perioda astotajā minūtē ilgstoši "Dinamo" neļāva iziet no aizsardzības zonas. Spēles vidū viesu spēlētājs nopelnīja noraidījumu, bet nedz Miķelis Rēdlihs, nedz Mareks Djaloga nespēja noslēgt savas vārtu gūšanas iespējas ar "golu".

Lai arī pirmo vairākumu mačā neizdevās realizēt, "Dinamo" pēc tā beigām vēl vismaz minūti uzturējās pretinieku aizsardzības zonā, vienu no daudzajiem uzbrukumiem noslēdzot ar metienu pa vārtu stabu. Septiņas minūtes līdz perioda beigām Rēdlihs no aizvārtes piespēlēja Oskaram Batņam, kura metiens no tuvas distances bija neprecīzs. Trīs minūtes vēlāk aizsardzības zonā Rēdliha aktivitāte piespieda pretiniekus kļūdīties, kā rezultātā uzbrucējs izrāvās ātrajā pretuzbrukumā, taču viņš tika panākts, tāpēc metienu nācās izdarīt kritienā.