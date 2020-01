Pēc vairāk nekā 30 gadiem tiek apcietināts sērijveida izvarotājs, kurš piecus gadus terorizēja sievietes Floridā

Maiami-Deidas štata prokurore Katrīna Fernandesa Randla ceturtdien medijiem atklāja, Kēlera DNS sakrīt ar vēl 24 citiem sekusāliem uzbrukumiem no tā laika posma.

Apgabala prokurore Laura Ādamsa atklāja, ka tad, kad policija pārmeklēja Kēlera māju, tajā tika atrasti vairāki seifi ar sieviešu rotaslietām. Policija uzskata, ka tie bija suvenīri no upuriem. Tāpat policisti atklājuši, ka Kēlers zem savas mājas bija iesācis būvēt pagrabu.

Lietas izmeklētāji uzskata, ka izvarotājs savus upurus vajājis laika posmā no 1981. gada maija līdz 1986. gada februārim. Viņš par saviem upuriem izvēlējies jaunas sievietes, kuras dzīvojušas vienas, lai gan viena no cietušajām bijusi arī 82 gadus veca kundze.

1991. gadā Kēlers tika notiesāts par seksuāla rakstura uzbrukumiem un tika iekļauts uzskaitē kā seksuāla rakstura noziedznieks. Tolaik noziedzniekiem nebija jānodod DNS paraugi kriminālajai datubāzei. Tas Kēleram ļāva vairākas desmitgades izvairīties no notveršanas, sacīja Randla.

Izmeklētāji izsekoja Kēleru un ieguva viņa DNS no iepirkuma ratiņiem un durvju rokturiem. Tie atbilda 1983. gada noziegumam un ar to bija pietiekami, lai viņu apcietinātu. Pēc tam ar tika izsniegts orderis DNS paraugu iegūšanai no mutes, kas Kēleru saistīja ar vēl 24 noziegumiem.