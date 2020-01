"Cik ilgi ukraiņi izturētu cīņā ar Krieviju?" Atklāts ieraksts, kurā Tramps runā par Ukrainu, meksikāņu narkotirgoņu katapultām un tiek salīdzināts ar mesiju

"Cik ilgi viņi izturētu cīņā ar Krieviju?" Tramps jautā videoierakstā mirkli pirms aicina atlaist ASV vēstnieci Ukrainā Mariju Jovanoviču. Viņa tika atstādināta no amata pagājušajā gadā pēc Džuliāni un citu izvērstas kampaņas ar mērķi Jovanoviču nomelnot. Demokrāti uzskata, ka tas ir viens no iemesliem, kāpēc impīčmenta tiesai Senātā būtu jālemj par Trampa atstādināšanu no amata.