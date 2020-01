Klāt "Lauku sētas" jaunā sezona: tajā piedalīsies tikai kungi

Saimniece norāda, ka šī sezona būs spraiga. Darbu daudz un daži no tiem ļoti smagi, bet dalībnieki gatavi iet līdz galam, pat ja nākas strādāt naktīs, jo balva – dāvanu karte no tērauda jumta segumu ražotāja “Toode” 7000 eiro vērtībā, ir daudzu puišu sapņu piepildījums Anita ir laimīga par tik brašiem dalībniekiem un katra izbalsošana ir liels pārdzīvojums, bet neskatoties uz to, saimniecei ir arī savi mīlulīši un daži, kuri tomēr neiet tik ļoti pie sirds.