Īstas "drāmas karalienes"! Astrologi atklāj Zodiaka lielākās histēriķes

Skorpiona zīmē dzimušās dāmas īr īstas histērijas virtuozes - viņas to uzskata par aizraujošu spēli, gluži tāpat kā intrigas un seksu. Raudzīties uz to, kā Skorpiona zvaigznāja pārstāves sāk savu priekšnesumu ir gluži kā skatīties uz uguni vai tekošu ūdeni - to var darīt mūžu. Tiesa, šis sarežģītais un smalkais "prāta mežģis" prasa rūpīgu un kārtīgu sagatavošanos, tādēļ histērijas priekšnesumi nav pārlieku bieža parādība.