Kristīne Virsnīte ar ģimeni atgriezusies Latvijā

Par to viņa saviem faniem paziņoja sociālajos tīklos, pastāstot, ka Latvijā viņas ģimene atgriezās ar lidmašīnu.

Kemperi Virsnīši atstājuši Āfrikā, taču pēc pāris mēnešiem četrotne plāno pēc tā atgriezties un mērot ceļu no Āfrikas caur Eiropu uz Latviju.

"Mēs pēdējās nedēļās daudz diskutējām par to, kā rīkoties - braukt ar auto no Agadiras līdz Rīgai, kas ir vismaz piecas dienas ceļā un, atceroties to skrējienu, saprotam, ka bērniem tas nebūs viegli pieveicams ceļš, taču mums ir jābūt Rīgā, jo darbi sauc un Amei jāatgriežas skolā. Pavīdēja arī idejas par automašīnas atstāšanu Spānijā, lai pēc tās ierastos vēlāk pavasarī līdz uzzinājām, ka tā mūs var gaidīt arī Marokā. Lidostā šodien noformējām visus dokumentus un zinām, ka tad, kad Atlasu kalnos čalos pavasaris, mēs būsi klāt. Un, ja reiz auto ir palicis Āfrikā, tas nozīmē, ka mājupceļā mūs gaida Eiropa, kas būs jau iesilusi - Spānija un Portugāle, es jau nevaru sagaidīt!" rakstīja Virsnīte.