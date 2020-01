Koronavīrusa uzliesmojums Ķīnā - miruši 106 cilvēki, tai skaitā viens Pekinā

Pirmais upuris Pekinā ir 50 gadus vecs vīrietis, kurš pirmdien nomira no elpošanas orgānu darbības apstāšanās nepilnas trīs nedēļas pēc Uhaņas apmeklējuma.

Ārvalstis pirmdien steidzās evakuēt savus pilsoņus no Uhaņas pilsētas.

Mongolija slēdza savu robežu automašīnām no Ķīnas, Turcija un Vācija aicināja savus pilsoņus izvairīties no braucieniem uz Ķīnu, bet Malaizija aizliedza iebraukt cilvēkiem no Hubei provinces.