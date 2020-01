"Grupa ar valstīm, kas sanāca kopā, lai izčakarētu ASV." Tramps nopludinātā sarunā atklāj domas par ES

"Tieši tik vienkārši. Godīgi sakot, šajā ziņā - [tirdzniecības] barjeru ziņā - tā varbūt ir sliktāka par Ķīnu, tikai mazāka," turpina Tramps. "Eiropas Savienība ir ļoti slikta. Varbūt tā neizklausās. Bet Eiropas Savienība... Būtībā jau mēs visi esam no turienes... Bet Eiropas Savienība ir brutāla. Bet mēs ātri to mainām. Viņi nespēj tam noticēt."

2018.gada vakariņās Parnass sāka sarunu par Jovanoviču, sakot, ka no viņas esot "jātiek vaļā". Tramps saka: "Tieciet no viņas vaļā! Dabūjiet viņu laukā jau rīt. Man vienalga. Dabūjiet viņu laukā rīt. Tieciet no viņas vaļā. Labi? Izdariet to."