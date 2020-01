NBA aizvadītajā naktī: Gordonam 50 punkti "Rockets" uzvarā

Lielākais mājinieku "kapracis" bija Gordons, kurš ar 50 gūtajiem punktiem sasniedza savu NBA rekordu. Viņš 38 minūtēs un 17 sekundēs laukumā realizēja sešus no 11 trīspunktu un astoņus no 11 divpunktu metieniem, kā arī 16 no 20 "sodiņiem". Vēl viņa kontā arī sešas atlēkušās bumbas.