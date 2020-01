TV ekrānos ar jaunām zvaigznēm atgriežas skandalozais realitātes šovs "Slavenības. Bez filtra"

Pirmo reizi durvis uz savu privāto dzīvi atvērs populārā dziedātāja, vēdisko rituālu cienītāja Liene Šomase un drosmīgi parādīs, kāda ir viņas ikdiena ārpus spožajām skatuves gaismām un kā viņas tik emocionālā daba tiek galā ar popularitātes radītajiem izaicinājumiem? Savukārt Latvijas slavenākais “drag queen” Amuna Davis atklās, kā viņā sadzīvo divas personības – frizieris Dāvis un tik košā Amuna. Ko nozīmē būt atšķirīgam Latvijā, cik daudz laika un naudas viņš velta sava spilgtā tēla radīšanā un kādas ir pašmāju “drag queen” kultūras aizkulises? Jau no 3. februāra, no pirmdienas līdz pat ceturtdienai plkst. 18:25 televīzijas sievietēm STV Pirmā! skatītāji varēs sekot līdzi trīs pavisam privātiem attiecību stāstiem – īstiem notikumi un patiesām emocijām. TV kameras ik dienu sekos līdzi šova dalībnieku gaitām, ļaujot uzzināt visu par viņu dzīves noslēpumiem un gūt sen gaidītas atbildes par to, kāda patiesībā ir viņu ikdiena.