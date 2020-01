Krievijā tēvs finansiālu grūtību dēļ pamet savus mazos dēlus lidostā

View this post on Instagram

Утром посетил ребят, Владика и Ваню,оставленных в Шереметьево. Вместе позавтракали. Запеканку съели , а клубнику раздали всем ребятам из соседних палат!) Настроение отличное. Готовятся к экскурсии в океанариум, потом зайдут ко мне. Ждем папу Виктора, работу ему найдем. Дети его очень любят.