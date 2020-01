1994. gadā pusaudžu vecumā pastrādātajās zādzībās apsūdzētajam inkriminē vairāk nekā 5000 eiro lielu laupījumu

Lieta izskatīšanai apelācijas instances tiesā saņemta pērn maijā, taču tika nosūtīta atpakaļ pirmās instances tiesai trūkumu novēršanai. Pēc likumā paredzēto darbību veikšanas atkārtoti Rīgas apgabaltiesa lietu saņēma pērn jūnijā un 2. jūlijā nozīmēja pirmo tiesas sēdi, kurā apmierināja apsūdzētā aizstāvja pieteiktu lūgumu par informācijas izprasīšanu no pirmās instances tiesas.

Krimināllieta Siņicina apsūdzībā ierosināta 1994. gada 6. jūlijā. Pirmās instances tiesā krimināllieta no Rīgas pilsētas Centra rajona prokuratūras saņemta 2001. gadā, un drīz vien krimināllieta tika nodota tiesai un apsūdzētajiem izsniegti apsūdzības raksti.

Tiesājamo vai lietas dalībnieku atkārtotas neierašanās dēļ pirmās instances tiesā tiesas sēdes vairākkārt atliktas, tad tiesvedība piecas reizes apturēta un atjaunota. Pirmās instances tiesas lēmumi par tiesvedības apturēšanu/atjaunošanu no 2004. līdz 2008. gadam pieņemti vidēji reizi gadā.

2008. gadā Siņicins bija izsludināts meklēšanā un pēc aptuveni diviem gadiem saņemta informācija no policijas, ka Siņicins atrodas Nīderlandē un tiek lūgts viņu izsludināt starptautiskajā meklēšanā un pieņemt Eiropas apcietinājuma lēmumu.

Dažus gadus vēlāk vīrietis vēlreiz nokļuva tiesībsargājošo iestāžu redzeslokā par zādzībām un tika notiesāts. Sodu izcieta un 2005. gadā aizbrauca no Latvijas. Ārzemēs sācis strādāt un izveidoja ģimeni. Vecā pusaudžu gadu zādzību lieta tolaik tikusi atlikta, par to neviens neesot interesējies. Lēmums par viņa apcietināšanu tika pieņemts 2006. gadā, viņam par to nezinot.