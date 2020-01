Drošībnieka Boltona grāmata nav publicējama, tajā ir slepena informācija

"Daļa no šīs informācijas ir Augstākās slepenības (TOP SECRET) līmenī," teikts NSC vēstulē Boltona advokātam Čārlzam Kūperam. Tajā piebilsts, ka "manuskriptu nevar publicēt vai citādi izpaust bez šīs slepenās informācijas izdzēšanas".

"Mēs neuzskatām, ka jebkas no šīs informācijas būtu saprātīgi uzskatāms par slepenu," rakstīja Kūpers.

Demokrāti mēģina panākt, lai Boltons tiktu izsaukts liecināt impīčmenta prāvā, pēc ziņām, ka viņa iecerētā memuāru grāmata "The Room Where It Happened" ("Istaba, kur tas notika") apstiprina galveno impīčmenta apsūdzību pret Trampu.