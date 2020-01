Video ⟩ "Daži soļi no nopietnas traģēdijas." Ķengaragā bērni šaudās ar pirotehniku, mēģinot trāpīt viens otram

Pārgalvīgais bērnu bariņš kāda no Prūšu ielas nama pagalmiem sarīkoja šaudīšanos ar petardēm. Viņi, tēmējot vienam uz otru, mēģinājuši trāpīt galvas apvidū vai ķermenī.

Bērni savas izklaides beidza tikai tad, kad visas petardes bija iezlietojuši. Jaunieši noteikti neapzinājās, kādas sekas būtu tad, ja kāds no petardes šāviņiem būtu sasniedzis galamērķi.

"Tur bija pāris soļi no nopietnas traģēdijas, jo bērni izskatās pietiekami nelieli. Apdraudējums varēja būt ļoti nopietns ar paliekošām sekām visam mūžam. Lai arī raķetes neizskatījās pārāk spēcīgas, jebkura trauma, kas ir saistīta ar acīm vai seju, var atstāt neglābjamas sekas," situāciju sīkāk raidījumam komentēja Mikroķirurģijas centra izpilddirektors Jānis Bendiks.

Paši bērni pirotehniku iegādāties nevar, jo likums to aizliedz. Pie aizliegtajām precēm zēni, iespējams, tikuši ar kādas pilngadības personas palīdzību vai atraduši neizšautas petardes no pagājušajiem svētiem.

"Es rājos uz viņiem, kaimiņiene rājas uz viņiem, mēģinājām pa labam sarunāt, bet viņi turpina to darīt. Apkārt mājai skraida. Viņi ir no 65. vidusskolas, tepat netālu no šejienes," piebilst aculieciniece Ņina.