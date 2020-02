Impīčmenta prāvā liecinieku nebūs, par Trampa atcelšanu no amata lems nākamnedēļ

Demokrāti mēģināja panākt, lai Boltons tiktu izsaukts liecināt impīčmenta prāvā, pēc ziņām, ka viņa iecerētā memuāru grāmata "The Room Where It Happened" ("Istaba, kur tas notika") apstiprina galveno impīčmenta apsūdzību pret Trampu.