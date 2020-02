Kivlenieks pagarinājumā ielaiž vārtus un cieš zaudējumu pret Girgensonu

Girgensons šajā mačā laukumā pavadīja 13:45 minūtes, no kurām 1:15 spēlēja mazākumā. Viņš izpildīja divus metienus pa sava tautieša vārtiem, lika lietā trīs spēka paņēmienus un maču noslēdza ar pozitīvu lietderības koeficientu +1.

Tikmēr Kivlenieks atvairīja 22 no 24 pretinieku metieniem.

Pirmā bīstamā epizode pie Kivlenieka vārtiem bija pirmā perioda vidū, kad Džeks Aikels un Džimijs Vesijs izslidoja divatā pret vienu viesu aizsargu. Aikela piespēlē sasniedza savu mērķi, taču Vesijs no tuvas distances meta pāri vārtiem.

Otrajā trešdaļā Kivlenieka sargātie vārti nopietni tika apdraudēti divas reizes. Vispirms Kolins Millers izcēlās ar spēcīgu un aizsardzību caururbjošu metienu no zilās līnijas, bet pēc tam no tuvas distances ripu latvietim virsū uzmeta Rodrigess. Viesi šajā periodā vienreiz ieraidīja ripu vārtos, taču Aleksandrs Venberjs to paveica ar savu slidu, tādējādi vārtu guvums netika ieskaitīts.