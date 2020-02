SPKC: Latvijā katru gadu aptuveni 110 sievietes mirst no dzemdes kakla vēža

Pēc Dimiņas teiktā, kopš vakcinācijas uzsākšanas 2010.gadā šo vakcīnu saņēmušas jau vairāk nekā 48 000 meitenes. Tomēr vēl joprojām ir daudzas, kuras šo iespēju nav izmantojušas. Patlaban valsts apmaksā vakcināciju meitenēm vecumā no 12 līdz 17 gadiem, tāpēc speciāliste mudina visus izmantot šo iespēju un vakcinēties.

SPKC informē, ka ar CPV var inficēties gan tieša kontakta laikā ar inficētas personas ādu un gļotādu, gan dzimumkontakta, gan sadzīves kontakta laikā. Tomēr vakcīna pasargā no vairākiem vīrusa tipiem - gan no tiem, kuri izraisa tikai ādas diskomfortu, dzimumorgānu kārpas un niezi, gan no tiem, kuri nopietni apdraud cilvēka dzīvību, piemēram, dzemdes kakla vēzi.