Igaunijā sāk kriminālizmeklēšanu par pūļa finansēšanas platformu ar saknēm Latvijā

Pūļa finansēšanas jomu Eiropā rūpīgi neviens neuzrauga, turklāt Igaunijai šajā jomā esot viena no liberālākajām pieejām. Pēc dažādām aplēsēm "Envestio" izdevies savākt ap 30 miljonus eiro, un tagad tiesībsargi skaidro, kas īsti noticis un vai nauda nozagta. Noguldītāji kompānijā bijuši no visas Eiropas, bet īpašnieki un valde - no Igaunijas un Latvijas.