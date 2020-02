Merzļikins svin savu sesto uzvaru pēc kārtas

Pirmie šajā mačā vārtus guva viesi, kad 13.minūtē no iemetienu apļa precīzs bija Vladislavs Gavirkovs. Otrā perioda ceturtajā minūtē "Blue Jackets" dubultoja pārsvaru - pretuzbrukumā viens pret vārtiem nonāca Pjērs Liks Dibuā, kurš no neērtās puses raidīja ripu tīklā.

Pēc sešām minūtēm pirmo reizi mačā kapitulēja arī Merzļikins. Viesiem nespējot izdabūt ripu ārā no aizsardzības zonas, to ātri ieguva mājinieki un Tomāšs Tatars panāca 1:2. Divas minūtes pirms perioda beigām "Blue Jackets" atjaunoja divu vārtu pārsvaru - pieredzējušais Kerijs Praiss nenofiksēja ripu, to savā rīcībā ieguva Dibuā, kurš apslidoja vārtus un panāca 3:1.