Leģendārajam sportistam tika uzdots jautājums, vai joprojām spēkā ir iepriekš izskanējušie apgalvojumi, ka Jemeļjaņenko karjerā ir atlikušas vēl divas cīņas. Krievu atlēts uz šādu jautājumu atbildēja izvairīgi: "Viss būs atkarīgs no manas pašsajūtas. Šobrīd manis iepriekš teiktais paliek spēkā. Var jau būt, ka aizvadīšu vairāk nekā divas cīņas, varbūt - mazāk. Paskatīsimies."

Tāpat cīkstonis stāstīja, ka bieži vien sportista gaitas noslēgt aicinot viņa ģimene. "Manas meitenes par to runā visu laiku. Par to runā mamma, sieva, vecākā meita. Viņas visas ļoti pārdzīvo un nevar vien sagaidīt, kad beigšu karjeru. Tajā pašā laikā viņas visas saprot, ka tas ir mans lēmums, un atbalsta to."