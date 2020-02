Ostapenko WTA rangā pakāpjas par piecām vietām un atgūst Latvijas pirmās raketes godu

Vairākas izmaiņas notikušas arī pirmajā desmitniekā, jo Austrālijas atklātajā čempionātā vairākas izsētās spēlētājas nepārvarēja trešo un ceturto kārtu. Pirmajā vietā aizvien ir austrāliete Ešlija Bārtija, kamēr ar vietām apmainījušās Simona Halepa no Rumānijas un Karolīna Plīškova no Čehijas, kura ieņem trešo pozīciju. Par pozīciju pakāpusies ukrainiete Jeļina Svitoļina, bet šveiciete Belinda Benčiča no septītās vietas pakāpusies uz piekto. Nemainīgi sestajā pozīcijā ir Kanādas spēlētāja Bjanka Andresku, bet uz septīto pakāpusies sezonas pirmā "Grand Slam" uzvarētāja no ASV Sofija Kenina, kura veica astoņu vietu kāpumu.