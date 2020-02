Kašers atklāj savu viedokli par homofobiju Latvijā

Vietnē "Instagram" multimākslinieks atbildēja uz fanu iesūtītajiem jautājumiem, no kuriem viens bija par to, vai viņš izjūt homofobiju Latvijas sabiedrībā.

Taču tā ir diezgan milzīga problēma. Ikdienā cenšos ar to cīnīties, lai palīdzētu un iedrošinātu citus. Atceries: tu neesi viens! Es esmu ar tevi! Tu esi lielisks brīnums un tavai dzīvei ir īpašs mērķis, misija un uzdevums. Nebēdz no sevis! Dzīve ir pārāk īsa, lai mēs to izniekotu šaubās un uzdotos par to, kas neesam," atbildē rakstīja Kašers.