Kalniņš "Jokerit" vārtos sagādā Rīgas "Dinamo" desmito zaudējumu pēc kārtas

Pirmā perioda vidū viesi četru minūšu un 25 sekunžu laikā nodrošināja uzvaru, iemetot trīs vārtus, no kuriem pirmos Helsinku klubs guva vairākumā, kas tika izciests par spēlēšanu ar sešiem laukuma spēlētājiem. Vārtus, cauršaujot Aleksandru Salāku no kreisā iemetiena apļa, guva Peters Regins, bet pārējos divus no vārtu priekšas, neviena rīdzinieka nepieskatīts, guva Petri Kontiola.