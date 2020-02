Plaša mēroga meklēšana nakts garumā. Kā dabas takās Igaunijā pazuda divas sievietes un seši suņi

Tā kā viņu automašīnas atradās dabas taku stāvlaukumā, bija pamats uzskatīt, ka viņas vēl nav izgājušas no meža un varētu atrasties kaut kur tuvumā.

No rīta tika izsaukts Policijas un robežsardzes departamenta helikopters, ar kura palīdzību viņi vēlējās pārbaudīt purvus, kas atrodas netālu no pārgājiena takas, un citas grūti pieejamas vietas.

Izrādījās, ka viens no suņiem vienā brīdī vairs nevarēja paiet, tāpēc sievietes nolēma palikt mežā līdz rītausmai, lai augumā brangais mīlulis varētu atpūsties.

Ātrā palīdzība pārbaudīja atrasto personu veselības stāvokli - ar viņām viss bija kārtībā. Suns, kuram bija grūtības ar kustībām, un citi četrkājainie draugi no meža tika izvesti ar automašīnu.

"Mēs pateicamies radiniekiem, kuri ziņoja, ka viņu ģimenes locekļi savlaicīgi neatgriezās mājās no pastaigas. Svarīgi atcerēties, ka jo ātrāk policija par to uzzina, jo ātrāk var sākt meklēšanu un jo lielāka ir varbūtība, ka cilvēki, kuri pazūd mežā, tiks atrasti dzīvi un veseli. Ja tuvinieks nav atgriezies pieņemamā laikā, pirms pats sākat meklēšanu, jums par to jāinformē policija," norādīja policija.