Rēzeknes pusē mantojuma dēļ smagi piekauj un izliek no mājām nelaiķes dzīvesbiedru

"Pēc Broņas nāves par to aktīvu interesi izrādīja attāli nelaiķes radinieki no iepriekšējā vīra puses," stāsta Antons.

"Pirmos mēnešus viņi nāca pie manis, kaut ko rakņājās, teica, ka it kā palagus paņemšot. Es tā kā negribēju dot. Tikai pēc tam sapratu, ka viņi meklē dokumentāciju par īpašumu. Viena no tām radiniecēm strādāja pagastā, viņa zināja, kā lietas sakārtot, lai dabūtu īpašumu, bet visa dokumentācija bija citur, es to glabāju savā dzīvoklī, kurš pieder man," norāda Antons.