Ķirurgs Lielbritānijā vairāk nekā 20 gadus melojis sievietēm, ka viņas slimo ar krūts vēzi

Tikmēr pacientes, kurām bija krūts vēzis, tika atstātas ar lielu risku slimības attīstībai. Patersons bija operējis aptuveni 1200 sievietes, bet apmēram 675 no viņām ir gājušas bojā.

Neraugoties uz to, ka pirmās aizdomas par viņu radās 1998. gadā, nekādi pasākumi netika veikti pat līdz 2011. gadam, kad Patersonu apturēja organizācija "The Heart of England Foundation Trust".